В 1 сезоне сериала «Пять дней после катастрофы» события разворачиваются в августе 2005 года, над Соединенными Штатами проносится небывалый по силе и разрушительности ураган, получивший название «Катрина». Он рушит здания, как карточные домики, и уносит тысячи жизней. Мемориальная больница Нового Орлеана открывает свои двери для сотен пострадавших от стихии жителей. Первые пять дней после трагедии оказываются самыми тяжелыми. Врачам и медсестрам приходится работать в ужасающих условиях и брать на себя решения по спасению жизней, которые впоследствии будут преследовать их до конца их дней.