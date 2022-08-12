Menu
Five Days at Memorial 2022, season 1

Five Days at Memorial season 1 poster
Five Days at Memorial 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 12 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 12 minutes
"Five Days at Memorial" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Пять дней после катастрофы» события разворачиваются в августе 2005 года, над Соединенными Штатами проносится небывалый по силе и разрушительности ураган, получивший название «Катрина». Он рушит здания, как карточные домики, и уносит тысячи жизней. Мемориальная больница Нового Орлеана открывает свои двери для сотен пострадавших от стихии жителей. Первые пять дней после трагедии оказываются самыми тяжелыми. Врачам и медсестрам приходится работать в ужасающих условиях и брать на себя решения по спасению жизней, которые впоследствии будут преследовать их до конца их дней.

Series rating

7.5
15 votes
7.7 IMDb

Five Days at Memorial List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Day One
Season 1 Episode 1
12 August 2022
Day Two
Season 1 Episode 2
12 August 2022
Day Three
Season 1 Episode 3
12 August 2022
Day Four
Season 1 Episode 4
19 August 2022
Day Five
Season 1 Episode 5
26 August 2022
45 Dead
Season 1 Episode 6
2 September 2022
Nobody Knows the Trouble I've Seen
Season 1 Episode 7
9 September 2022
The Reckoning
Season 1 Episode 8
16 September 2022
