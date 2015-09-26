Menu
Iscelenie 2015, season 1

Iscelenie season 1 poster
Исцеление 12+
Title Сезон 1
Season premiere 26 September 2015
Production year 2015
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Исцеление» добрая и веселая Оля уверена, что в ее личной жизни все прекрасно, ведь ей достался лучший муж на свете. Она работает в детском саду нянечкой и мечтает, что когда-нибудь у них с супругом Денисом будут свои дети. Оля даже не представляет, что на стороне ее благоверный давно познал радости отцовства. Много лет он тайно состоит в отношениях с другой женщиной, от нее у него подрастает сын. К Оле у Дениса всего лишь корыстный интерес. Когда мужчина однажды оказывается на грани разоблачения, он вместе со своей любовницей решает реализовать коварный план, который чуть не стоит Оле жизни.

5.1
Rate 11 votes
6.7 IMDb

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
26 September 2015
Серия 2
Season 1 Episode 2
26 September 2015
Серия 3
Season 1 Episode 3
26 September 2015
Серия 4
Season 1 Episode 4
26 September 2015
