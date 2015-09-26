В 1 сезоне сериала «Исцеление» добрая и веселая Оля уверена, что в ее личной жизни все прекрасно, ведь ей достался лучший муж на свете. Она работает в детском саду нянечкой и мечтает, что когда-нибудь у них с супругом Денисом будут свои дети. Оля даже не представляет, что на стороне ее благоверный давно познал радости отцовства. Много лет он тайно состоит в отношениях с другой женщиной, от нее у него подрастает сын. К Оле у Дениса всего лишь корыстный интерес. Когда мужчина однажды оказывается на грани разоблачения, он вместе со своей любовницей решает реализовать коварный план, который чуть не стоит Оле жизни.