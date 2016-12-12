Menu
Colonel Shelest season 1 watch online

Colonel Shelest season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Colonel Shelest Seasons Season 1
Шелест 16+
Title Сезон 1
Season premiere 12 December 2016
Production year 2016
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 48 minutes
"Colonel Shelest" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Шелест» в центре событий – подполковник Павел Шелестов. Его служба всегда связана с неожиданностями и смертельным риском. После гибели Большова его место занял криминальный авторитет Авдей. Ему известно, что состояние Большова получит его супруга Алина. Бандит собирается убрать ее. Шелест, в свою очередь, намерен поймать Авдея с поличным и защитить свою любимую женщину. Но для этого ему потребуется набрать сотрудников в отдел уголовного розыска, который он возглавляет. Тем временем группа Шелеста проясняет детали проникновения подельников Березы в квартиру предпринимателя Шумилина. 

Series rating

4.9
Rate 12 votes
4.7 IMDb

"Colonel Shelest" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 1 Episode 1
12 December 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
12 December 2016
Серия 3
Season 1 Episode 3
12 December 2016
Серия 4
Season 1 Episode 4
12 December 2016
Серия 5
Season 1 Episode 5
13 December 2016
Серия 6
Season 1 Episode 6
13 December 2016
Серия 7
Season 1 Episode 7
13 December 2016
Серия 8
Season 1 Episode 8
13 December 2016
Серия 9
Season 1 Episode 9
14 December 2016
Серия 10
Season 1 Episode 10
14 December 2016
Серия 11
Season 1 Episode 11
14 December 2016
Серия 12
Season 1 Episode 12
14 December 2016
Серия 13
Season 1 Episode 13
15 December 2016
Серия 14
Season 1 Episode 14
15 December 2016
Серия 15
Season 1 Episode 15
15 December 2016
Серия 16
Season 1 Episode 16
15 December 2016
