В 1 сезоне сериала «Шелест» в центре событий – подполковник Павел Шелестов. Его служба всегда связана с неожиданностями и смертельным риском. После гибели Большова его место занял криминальный авторитет Авдей. Ему известно, что состояние Большова получит его супруга Алина. Бандит собирается убрать ее. Шелест, в свою очередь, намерен поймать Авдея с поличным и защитить свою любимую женщину. Но для этого ему потребуется набрать сотрудников в отдел уголовного розыска, который он возглавляет. Тем временем группа Шелеста проясняет детали проникновения подельников Березы в квартиру предпринимателя Шумилина.