В 1 сезоне сериала «Московский дворик» инженер Николай Золотов узнает, что за ним скоро придут. Его жена Людмила ударяется в панику и вынуждает его скрыться. Николай покидает столицу, отправляется в провинцию и устраивается слесарем на местный завод. Он даже не догадывается, что покинул своих родных на много лет. Супруга Николая оказывается в трудной ситуации. У нее на руках двое маленьких детей, а вот денег прокормить их совсем нет. Однако жители московского двора готовы оказать содействие одинокой женщине. Особенно Люде помогла айсорка Зарда, которая сама является многодетной матерью.