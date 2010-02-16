Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Moskovskiy dvorik 2010, season 1

Moskovskiy dvorik season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Moskovskiy dvorik Seasons Season 1
Московский дворик 16+
Title Сезон 1
Season premiere 16 February 2010
Production year 2010
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 48 minutes
"Moskovskiy dvorik" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Московский дворик» инженер Николай Золотов узнает, что за ним скоро придут. Его жена Людмила ударяется в панику и вынуждает его скрыться. Николай покидает столицу, отправляется в провинцию и устраивается слесарем на местный завод. Он даже не догадывается, что покинул своих родных на много лет. Супруга Николая оказывается в трудной ситуации. У нее на руках двое маленьких детей, а вот денег прокормить их совсем нет. Однако жители московского двора готовы оказать содействие одинокой женщине. Особенно Люде помогла айсорка Зарда, которая сама является многодетной матерью.

Series rating

5.5
Rate 12 votes
5.6 IMDb

"Moskovskiy dvorik" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
16 February 2010
Серия 2
Season 1 Episode 2
16 February 2010
Серия 3
Season 1 Episode 3
17 February 2010
Серия 4
Season 1 Episode 4
17 February 2010
Серия 5
Season 1 Episode 5
18 February 2010
Серия 6
Season 1 Episode 6
18 February 2010
Серия 7
Season 1 Episode 7
19 February 2010
Серия 8
Season 1 Episode 8
19 February 2010
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more