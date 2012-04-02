В 1 сезоне сериала «Шаповалов» главный герой работает уголовном розыске, а в свободное от официальной деятельности время проводит нелегальные расследования для людей, которые обратились к нему за содействием. Причем Шаповалов готов работать не с кем попало. Его привлекают только случаи, которые вызывают в нем профессиональный интерес. Впрочем, материальный аспект играет не последнюю роль, первоклассному сыщику важно, чтобы клиент мог хорошо заплатить. Ведь после смерти экс-супруги Шаповалову приходится заботиться о дочери Маше. С ее переездом он уже не может так часто пить алкоголь, заглушая внутреннюю тревогу...