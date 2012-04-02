Menu
Season premiere 2 April 2012
Production year 2012
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Шаповалов» главный герой работает уголовном розыске, а в свободное от официальной деятельности время проводит нелегальные расследования для людей, которые обратились к нему за содействием. Причем Шаповалов готов работать не с кем попало. Его привлекают только случаи, которые вызывают в нем профессиональный интерес. Впрочем, материальный аспект играет не последнюю роль, первоклассному сыщику важно, чтобы клиент мог хорошо заплатить. Ведь после смерти экс-супруги Шаповалову приходится заботиться о дочери Маше. С ее переездом он уже не может так часто пить алкоголь, заглушая внутреннюю тревогу...

6.1
Rate 12 votes
6.2 IMDb

Куратор
Season 1 Episode 1
2 April 2012
Любовь и смерть
Season 1 Episode 2
2 April 2012
Как много девушек хороших
Season 1 Episode 3
3 April 2012
Состав преступления
Season 1 Episode 4
3 April 2012
Пропажа
Season 1 Episode 5
4 April 2012
Тёщина могила
Season 1 Episode 6
4 April 2012
Французский парфюм
Season 1 Episode 7
5 April 2012
Выходной
Season 1 Episode 8
5 April 2012
Взрослые детки
Season 1 Episode 9
9 April 2012
Самозванцы
Season 1 Episode 10
9 April 2012
Опасная родня
Season 1 Episode 11
10 April 2012
Расплата
Season 1 Episode 12
10 April 2012
Гости столицы
Season 1 Episode 13
11 April 2012
Памятный день
Season 1 Episode 14
11 April 2012
Жертва психологии
Season 1 Episode 15
12 April 2012
Кто – кого
Season 1 Episode 16
12 April 2012
