В 1 сезоне сериала «Где Вы, Д. Б. Купер?» раскрывается история одного из величайших нераскрытых ограблений, которое произошло в 1971 году. Человек на пассажирском самолете Northwest Airlines захватил управление экипажем и поднялся в воздух с 200 тысячами долларов в мешке. Затем он выпрыгнул с парашютом, прихватив добычу. Человека, известного как Д. Б. Купер, больше никто не видел. В 2016 году дело было официально приостановлено ФБР, что позволило многим детективам повнимательнее изучить оставленные улики, в том числе галстук, перламутровый зажим для него и восемь окурков.