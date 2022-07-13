Menu
D.B. Cooper: Where Are You?! 2022, season 1

D.B. Cooper: Where Are You?! season 1 poster
Kinoafisha TV Shows D.B. Cooper: Where Are You?! Seasons Season 1
D.B. Cooper: Where Are You?!
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 13 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 52 minutes
"D.B. Cooper: Where Are You?!" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Где Вы, Д. Б. Купер?» раскрывается история одного из величайших нераскрытых ограблений, которое произошло в 1971 году. Человек на пассажирском самолете Northwest Airlines захватил управление экипажем и поднялся в воздух с 200 тысячами долларов в мешке. Затем он выпрыгнул с парашютом, прихватив добычу. Человека, известного как Д. Б. Купер, больше никто не видел. В 2016 году дело было официально приостановлено ФБР, что позволило многим детективам повнимательнее изучить оставленные улики, в том числе галстук, перламутровый зажим для него и восемь окурков.

Series rating

5.1
Rate 13 votes
5.4 IMDb

"D.B. Cooper: Where Are You?!" season 1 list of episodes.

Season 1
Take the Money and Jump
Season 1 Episode 1
13 July 2022
Innocent Men Don't Hide in Storage Bins
Season 1 Episode 2
13 July 2022
Seeing Jesus in the Toast
Season 1 Episode 3
13 July 2022
Cooperland
Season 1 Episode 4
13 July 2022
TV series release schedule
