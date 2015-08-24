Menu
Shamanka season 1 watch online

Shamanka season 1 poster
Шаманка 16+
Season premiere 24 August 2015
Production year 2015
Number of episodes 20
Runtime 16 hours 40 minutes
"Shamanka" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Шаманка» Марина Белозерова работала менеджером в банке. После гибели своего любимого мужчины она впала в тяжелую депрессию. Придя в себя после длительного забытья, Марина вспомнила знакомство со следователем Владимиром Уваровым, с которым они вместе летели в одном самолете. В тот момент Белозеровой удалось спасти пассажиров и сотрудников экипажа, вовремя обнаружив, что у пилота начались проблемы со здоровьем. Находясь под впечатлением от наблюдательности Марины, Уваров предложил ей работать вместе с ним в правоохранительных органах. Марина решает согласиться.

"Shamanka" season 1 list of episodes.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
24 August 2015
Серия 2
Season 1 Episode 2
25 August 2015
Серия 3
Season 1 Episode 3
26 August 2015
Серия 4
Season 1 Episode 4
27 August 2015
Серия 5
Season 1 Episode 5
28 August 2015
Серия 6
Season 1 Episode 6
31 August 2015
Серия 7
Season 1 Episode 7
1 September 2015
Серия 8
Season 1 Episode 8
2 September 2015
Серия 9
Season 1 Episode 9
3 September 2015
Серия 10
Season 1 Episode 10
4 September 2015
Серия 11
Season 1 Episode 11
7 September 2015
Серия 12
Season 1 Episode 12
8 September 2015
Серия 13
Season 1 Episode 13
9 September 2015
Серия 14
Season 1 Episode 14
10 September 2015
Серия 15
Season 1 Episode 15
11 September 2015
Серия 16
Season 1 Episode 16
14 September 2015
Серия 17
Season 1 Episode 17
15 September 2015
Серия 18
Season 1 Episode 18
16 September 2015
Серия 19
Season 1 Episode 19
17 September 2015
Серия 20
Season 1 Episode 20
18 September 2015
