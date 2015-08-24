В 1 сезоне сериала «Шаманка» Марина Белозерова работала менеджером в банке. После гибели своего любимого мужчины она впала в тяжелую депрессию. Придя в себя после длительного забытья, Марина вспомнила знакомство со следователем Владимиром Уваровым, с которым они вместе летели в одном самолете. В тот момент Белозеровой удалось спасти пассажиров и сотрудников экипажа, вовремя обнаружив, что у пилота начались проблемы со здоровьем. Находясь под впечатлением от наблюдательности Марины, Уваров предложил ей работать вместе с ним в правоохранительных органах. Марина решает согласиться.