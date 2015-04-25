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Rasplata season 1 watch online

Rasplata season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Rasplata Seasons Season 1
Расплата 18+
Title Сезон 1
Season premiere 25 April 2015
Production year 2015
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Rasplata " season 1 description

В 1 сезоне сериала «Расплата» Алексей Борисов вместе с командой оперативников расследует подозрительное убийство. Некоторые факты указывают на то, что Леша связан с жертвой и другими фигурантами событий. При этом Борисов уверен, что никогда не знал этих людей до знакомства с материалами дела. Пытаясь найти ответы, Алексей начинает понимать, что не помнит ничего, что происходило более чем полгода назад. Он обращается за помощью к психиатру Екатерине. Вместе они пытаются установить, кем был Алексей раньше, где он жил и что делал до работы в оперативной службе. Вскоре за Лешей открывается настоящая охота...

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"Rasplata " season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
25 April 2015
Серия 2
Season 1 Episode 2
25 April 2015
Серия 3
Season 1 Episode 3
25 April 2015
Серия 4
Season 1 Episode 4
25 April 2015
TV series release schedule
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