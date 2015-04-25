В 1 сезоне сериала «Расплата» Алексей Борисов вместе с командой оперативников расследует подозрительное убийство. Некоторые факты указывают на то, что Леша связан с жертвой и другими фигурантами событий. При этом Борисов уверен, что никогда не знал этих людей до знакомства с материалами дела. Пытаясь найти ответы, Алексей начинает понимать, что не помнит ничего, что происходило более чем полгода назад. Он обращается за помощью к психиатру Екатерине. Вместе они пытаются установить, кем был Алексей раньше, где он жил и что делал до работы в оперативной службе. Вскоре за Лешей открывается настоящая охота...