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My Favourite Beast 2012 - 2013, season 1

My Favourite Beast season 1 poster
Kinoafisha TV Shows My Favourite Beast Seasons Season 1
Мое любимое чудовище 12+
Title Сезон 1
Season premiere 9 February 2013
Production year 2013
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"My Favourite Beast" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Мое любимое чудовище» начинающий правозащитник Марина Громова встречается с женатым человеком. Независимую женщину вполне устраивают такие отношения, поскольку она сама не готова обременять себя браком и ответственностью за семью. Однако, как гласит народная пословица, сколько веревочке ни виться, конец неизбежен. Взгляды главной героини меняются в силу рокового стечения обстоятельств. Пережив нападение, она попадает в глухой лес и набредает на дом странного одинокого мужчины. «Дикарь» затаился здесь ради благополучия своей дочери Алены, которая живет с ним. Он не рад непрошеной гостье...

Series rating

6.8
Rate 12 votes
6.9 IMDb

"My Favourite Beast" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
9 February 2013
Серия 2
Season 1 Episode 2
9 February 2013
Серия 3
Season 1 Episode 3
9 February 2013
Серия 4
Season 1 Episode 4
9 February 2013
TV series release schedule
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