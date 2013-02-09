В 1-м сезоне сериала «Мое любимое чудовище» начинающий правозащитник Марина Громова встречается с женатым человеком. Независимую женщину вполне устраивают такие отношения, поскольку она сама не готова обременять себя браком и ответственностью за семью. Однако, как гласит народная пословица, сколько веревочке ни виться, конец неизбежен. Взгляды главной героини меняются в силу рокового стечения обстоятельств. Пережив нападение, она попадает в глухой лес и набредает на дом странного одинокого мужчины. «Дикарь» затаился здесь ради благополучия своей дочери Алены, которая живет с ним. Он не рад непрошеной гостье...