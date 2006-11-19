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Raspisanie sudeb 2007 - 2006, season 1

Raspisanie sudeb season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Raspisanie sudeb Seasons Season 1
Расписание судеб 16+
Title Сезон 1
Season premiere 19 November 2006
Production year 2006
Number of episodes 11
Runtime 8 hours 37 minutes
"Raspisanie sudeb" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Расписание судеб» рыбак Сергей Смирнов отправляется на зимнюю ловлю с друзьями, но не возвращается домой. Мужчину уносит в открытое море на отколовшейся льдине. У него остаются вдова и двое сыновей: Павел и Петр. Несмотря на то что мальчики – родные братья, они растут совершенно разными. Паша с ранних лет проявляет способность к учебе. Он становится лучшим учеником, оканчивает школу с золотой медалью и поступает в престижный вуз. У Пети тоже обнаруживается немало талантов, вот только применяет он их совсем иначе. Еще в детстве он начинает играть с соседями в домино и постепенно становится мастером азартных игр.

Series rating

6.4
Rate 11 votes
6.5 IMDb

"Raspisanie sudeb" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
19 November 2006
Серия 2
Season 1 Episode 2
19 November 2006
Серия 3
Season 1 Episode 3
19 November 2006
Серия 4
Season 1 Episode 4
19 November 2006
Серия 5
Season 1 Episode 5
19 November 2006
Серия 6
Season 1 Episode 6
19 November 2006
Серия 8
Season 1 Episode 8
19 November 2006
Серия 9
Season 1 Episode 9
19 November 2006
Серия 10
Season 1 Episode 10
19 November 2006
Серия 11
Season 1 Episode 11
19 November 2006
Серия 12
Season 1 Episode 12
19 November 2006
TV series release schedule
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