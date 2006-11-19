В 1 сезоне сериала «Расписание судеб» рыбак Сергей Смирнов отправляется на зимнюю ловлю с друзьями, но не возвращается домой. Мужчину уносит в открытое море на отколовшейся льдине. У него остаются вдова и двое сыновей: Павел и Петр. Несмотря на то что мальчики – родные братья, они растут совершенно разными. Паша с ранних лет проявляет способность к учебе. Он становится лучшим учеником, оканчивает школу с золотой медалью и поступает в престижный вуз. У Пети тоже обнаруживается немало талантов, вот только применяет он их совсем иначе. Еще в детстве он начинает играть с соседями в домино и постепенно становится мастером азартных игр.