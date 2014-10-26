Menu
Russian
Niti lyubvi 2014, season 1

Нити любви
Сезон 1
Season premiere 26 October 2014
Production year 2014
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Нити любви» обычная девушка по имени Анна живет в маленьком родном городке Усть-Шахтинске в отдалении от столицы. Героиня – одаренная от природы швея. Кроме того, она придумывает неплохие модели одежды и мечтает прославиться в мире моды. Но пока она работает на местной швейной фабрике, где нет простора творчеству. Ее жизнь переворачивается, когда в город с гастрольным туром приезжает популярная исполнительница Сливкина. Звезда обращает внимание на талантливую девушку и предлагает ей уехать в Москву. Там Аннушка начинает работать в модном доме Нелюбова, но это лишь первый шаг на ее долгом пути.

Серия 1
Season 1 Episode 1
26 October 2014
Серия 2
Season 1 Episode 2
26 October 2014
Серия 3
Season 1 Episode 3
26 October 2014
Серия 4
Season 1 Episode 4
26 October 2014
