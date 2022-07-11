Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Pod napryazheniem season 1 watch online

Pod napryazheniem season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Pod napryazheniem Seasons Season 1
Под напряжением 16+
Title Сезон 1
Season premiere 11 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 32
Runtime 26 hours 40 minutes
"Pod napryazheniem" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Под напряжением» в центре событий оказывается таинственный клинический психолог по имени Андрей Высоков. Действие происходит в маленьком городке на побережье. После того как полицейские находят несколько тел, замученных до смерти, следователь СК Ирина Шумская решает подключить к делу Высокова. Андрей отлично разбирается в логике, которой руководствуется преступник. Осмотрев места происшествия, Высоков заключил, что это дело рук серийного убийцы. По версии психолога, преступник не собирается останавливаться. Ему нравится водить следствие за нос.

Series rating

8.7
Rate 13 votes
8.9 IMDb

"Pod napryazheniem" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
11 July 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
11 July 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
12 July 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
12 July 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
13 July 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
13 July 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
14 July 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
14 July 2022
Серия 9
Season 1 Episode 9
18 July 2022
Серия 10
Season 1 Episode 10
18 July 2022
Серия 11
Season 1 Episode 11
19 July 2022
Серия 12
Season 1 Episode 12
19 July 2022
Серия 13
Season 1 Episode 13
20 July 2022
Серия 14
Season 1 Episode 14
20 July 2022
Серия 15
Season 1 Episode 15
21 July 2022
Серия 16
Season 1 Episode 16
21 July 2022
Серия 17
Season 1 Episode 17
25 July 2022
Серия 18
Season 1 Episode 18
25 July 2022
Серия 19
Season 1 Episode 19
26 July 2022
Серия 20
Season 1 Episode 20
26 July 2022
Серия 21
Season 1 Episode 21
27 July 2022
Серия 22
Season 1 Episode 22
27 July 2022
Серия 23
Season 1 Episode 23
28 July 2022
Серия 24
Season 1 Episode 24
28 July 2022
Серия 25
Season 1 Episode 25
1 August 2022
Серия 26
Season 1 Episode 26
1 August 2022
Серия 27
Season 1 Episode 27
2 August 2022
Серия 28
Season 1 Episode 28
2 August 2022
Серия 29
Season 1 Episode 29
3 August 2022
Серия 30
Season 1 Episode 30
3 August 2022
Серия 31
Season 1 Episode 31
4 August 2022
Серия 32
Season 1 Episode 32
4 August 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more