В 1 сезоне сериала «Под напряжением» в центре событий оказывается таинственный клинический психолог по имени Андрей Высоков. Действие происходит в маленьком городке на побережье. После того как полицейские находят несколько тел, замученных до смерти, следователь СК Ирина Шумская решает подключить к делу Высокова. Андрей отлично разбирается в логике, которой руководствуется преступник. Осмотрев места происшествия, Высоков заключил, что это дело рук серийного убийцы. По версии психолога, преступник не собирается останавливаться. Ему нравится водить следствие за нос.