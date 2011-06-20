В 1 сезоне сериала «Бежать» Илья Мохов является успешным следователем столичной прокуратуры. Он возглавляет команду, которая раскрыла серию сложнейших преступлений. Но его уверенность в справедливости судебной системы рухнула в одночасье. Это произошло после столкновения с опасной преступной группировкой, которая начала угрожать Илье расправой. Бандиты хотели, чтобы он закрыл дело о коррупции, которое долгое время вела его команда. После того как Мохов отказался идти на уступки, они напали на его супругу и убили ее. Но во время судебного слушания их отпустили в связи с недостаточностью улик.