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Bezhat 2011, season 1

Bezhat season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Bezhat Seasons Season 1
Бежать 16+
Title Сезон 1
Season premiere 20 June 2011
Production year 2011
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 20 minutes
"Bezhat" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Бежать» Илья Мохов является успешным следователем столичной прокуратуры. Он возглавляет команду, которая раскрыла серию сложнейших преступлений. Но его уверенность в справедливости судебной системы рухнула в одночасье. Это произошло после столкновения с опасной преступной группировкой, которая начала угрожать Илье расправой. Бандиты хотели, чтобы он закрыл дело о коррупции, которое долгое время вела его команда. После того как Мохов отказался идти на уступки, они напали на его супругу и убили ее. Но во время судебного слушания их отпустили в связи с недостаточностью улик.

Series rating

5.0
Rate 11 votes
5 IMDb

"Bezhat" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
20 June 2011
Серия 2
Season 1 Episode 2
21 June 2011
Серия 3
Season 1 Episode 3
22 June 2011
Серия 4
Season 1 Episode 4
23 June 2011
Серия 5
Season 1 Episode 5
24 June 2011
Серия 6
Season 1 Episode 6
27 June 2011
Серия 7
Season 1 Episode 7
28 June 2011
Серия 8
Season 1 Episode 8
29 June 2011
Серия 9
Season 1 Episode 9
30 June 2011
Серия 10
Season 1 Episode 10
1 July 2011
TV series release schedule
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