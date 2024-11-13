Во 2 сезоне сериала «Заговор сестер Гарви» продолжаются опасные приключения пяти осиротевших молодых женщин из семейства Гарви. Биби загорается новой смелой идеей, которая может помочь всему семейству. Благополучие Грейс оказывается под угрозой, и старшие сестры пытаются ее образумить. Бекка полна решимости доказать, что Ева ошибается, но ее уверенность может привести к нежелательным последствиям. Мэтт узнает страшную правду, а Джон Пол подкидывает девочкам еще одну неожиданную загадку из прошлого. Всем сестрам придется пройти непростую проверку реальностью и столкнуться с семейными тайнами.