Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Bad Sisters 2022 - 2024, season 2

Bad Sisters season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Bad Sisters Seasons Season 2
Bad Sisters
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 13 November 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 32 minutes
"Bad Sisters" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Заговор сестер Гарви» продолжаются опасные приключения пяти осиротевших молодых женщин из семейства Гарви. Биби загорается новой смелой идеей, которая может помочь всему семейству. Благополучие Грейс оказывается под угрозой, и старшие сестры пытаются ее образумить. Бекка полна решимости доказать, что Ева ошибается, но ее уверенность может привести к нежелательным последствиям. Мэтт узнает страшную правду, а Джон Пол подкидывает девочкам еще одну неожиданную загадку из прошлого. Всем сестрам придется пройти непростую проверку реальностью и столкнуться с семейными тайнами.

Series rating

0.0
Rate 3 votes

Bad Sisters List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Good Sisters
Season 2 Episode 1
13 November 2024
Penance
Season 2 Episode 2
13 November 2024
Missing
Season 2 Episode 3
20 November 2024
Person of Interest
Season 2 Episode 4
27 November 2024
Boom
Season 2 Episode 5
4 December 2024
Who by Water
Season 2 Episode 6
11 December 2024
How to Pick a Prick
Season 2 Episode 7
18 December 2024
Cliff Hanger
Season 2 Episode 8
24 December 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more