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Bad Sisters 2022, season 1

Bad Sisters season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Bad Sisters Seasons Season 1
Bad Sisters
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 10 minutes
"Bad Sisters" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Заговор сестер Гарви» в центре событий оказываются пять молодых женщин, связанных кровными узами. Сестры Гарви рано остались без родителей. После того как те ушли из жизни, девушки поняли, что остались одни на белом свете. Теперь лишь они сами в силах о себе позаботиться. Сестры Гарви выросли, каждая из них пошла своей дорогой. Однако ни одна не забыла об обещании, данном остальным сестрам. В самый мрачный период их жизни каждая должна стать для другой настоящей опорой и поддержать, что бы ни происходило. Вне зависимости от обстоятельств Гарви всегда стоят друг за дружку горой.

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Bad Sisters List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Prick
Season 1 Episode 1
19 August 2022
Explode a Man
Season 1 Episode 2
19 August 2022
Chopper Liver
Season 1 Episode 3
26 August 2022
Baby Becka
Season 1 Episode 4
2 September 2022
Eye for an Eye
Season 1 Episode 5
9 September 2022
Splash
Season 1 Episode 6
16 September 2022
Rest in Peace
Season 1 Episode 7
23 September 2022
The Cold Truth
Season 1 Episode 8
30 September 2022
Going Rogue
Season 1 Episode 9
7 October 2022
Saving Grace
Season 1 Episode 10
14 October 2022
TV series release schedule
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