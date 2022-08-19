В 1 сезоне сериала «Заговор сестер Гарви» в центре событий оказываются пять молодых женщин, связанных кровными узами. Сестры Гарви рано остались без родителей. После того как те ушли из жизни, девушки поняли, что остались одни на белом свете. Теперь лишь они сами в силах о себе позаботиться. Сестры Гарви выросли, каждая из них пошла своей дорогой. Однако ни одна не забыла об обещании, данном остальным сестрам. В самый мрачный период их жизни каждая должна стать для другой настоящей опорой и поддержать, что бы ни происходило. Вне зависимости от обстоятельств Гарви всегда стоят друг за дружку горой.