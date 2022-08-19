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The Girl in the Mirror 2022, season 1

The Girl in the Mirror season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Girl in the Mirror Seasons Season 1
The Girl in the Mirror 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 9
Runtime 6 hours 36 minutes
"The Girl in the Mirror" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Девушка в зеркале» в центре событий оказывается школьница по имени Альма. Однажды она попадает в серьезную автобусную аварию. Многие дети погибают, но Альме удается уцелеть. Однако, придя в себя, она понимает, что не может вспомнить ни единого эпизода из своей жизни до рокового ДТП. Родители кажутся ей незнакомыми людьми, которые врут ей и что-то замышляют. Девочка ощущает, что попала в ловушку. Чтобы наладить свою жизнь, Альма должна выяснить обстоятельства, которые привели к аварии. Ей необходимо провести собственное расследование до того момента, как ее истинная личность исчезнет навсегда.

Series rating

6.1
Rate 12 votes
6.2 IMDb

The Girl in the Mirror List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Fog
Season 1 Episode 1
19 August 2022
Secrets
Season 1 Episode 2
19 August 2022
Searching
Season 1 Episode 3
19 August 2022
Shadows
Season 1 Episode 4
19 August 2022
Lara
Season 1 Episode 5
19 August 2022
Revelations
Season 1 Episode 6
19 August 2022
Thresholds
Season 1 Episode 7
19 August 2022
Deva
Season 1 Episode 8
19 August 2022
Return
Season 1 Episode 9
19 August 2022
TV series release schedule
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