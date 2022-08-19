В 1 сезоне сериала «Девушка в зеркале» в центре событий оказывается школьница по имени Альма. Однажды она попадает в серьезную автобусную аварию. Многие дети погибают, но Альме удается уцелеть. Однако, придя в себя, она понимает, что не может вспомнить ни единого эпизода из своей жизни до рокового ДТП. Родители кажутся ей незнакомыми людьми, которые врут ей и что-то замышляют. Девочка ощущает, что попала в ловушку. Чтобы наладить свою жизнь, Альма должна выяснить обстоятельства, которые привели к аварии. Ей необходимо провести собственное расследование до того момента, как ее истинная личность исчезнет навсегда.