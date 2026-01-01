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Kinoafisha TV Shows The Girl in the Mirror Soundtrack

Soundtrack from "The Girl in the Mirror"

Music from "The Girl in the Mirror" All info
Alma (Soundtrack from the Netflix Series)
Alma (Soundtrack from the Netflix Series) 21 tracks. Fernando Velázquez
Listen
Title Artist Time
1 Intro Fernando Velázquez 1:01
2 Deva Recuerdos Fernando Velázquez 3:01
3 Estamos Juntos En Esto Fernando Velázquez 1:42
4 Sólo Le Pedí Una Cosa Fernando Velázquez 3:30
5 Luna Roja Fernando Velázquez 3:06
6 Sombras Fernando Velázquez 1:48
7 Aurora Fernando Velázquez 2:58
8 La Isla De Deva Fernando Velázquez 3:27
9 Lara Fernando Velázquez 2:45
10 No Quiero Irme Fernando Velázquez 3:09
11 Hexaspéculo Fernando Velázquez 5:24
12 El Valle De Las Sombras Fernando Velázquez 4:46
13 Umbrales Fernando Velázquez 0:58
14 El Viaje De Los Recuerdos Fernando Velázquez 7:04
15 Ya No Sé Quién Soy Fernando Velázquez 6:32
16 Te Quiero Fernando Velázquez 5:55
17 Nadie Te Va a Ayudar Fernando Velázquez 1:49
18 Siempre Estaré a Tu Lado Fernando Velázquez 4:27
19 Despedidas Fernando Velázquez 5:35
20 Te Estábamos Esperando Fernando Velázquez 2:42
21 Créditos Finales Fernando Velázquez 5:03
Listen to songs from "The Girl in the Mirror" (2022) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "The Girl in the Mirror" in different languages are free for listening online.
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