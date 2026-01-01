Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows The Girl in the Mirror Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: The Girl in the Mirror

  • Llanes, Asturias, Spain
  • Oviedo, Asturias, Spain
  • Celorio, Llanes, Asturias, Spain
  • Manresa, Catalonia, Spain
  • Madrid, Spain
  • Principality of Asturias, Spain
  • Gozón, Asturias, Spain
  • Meres, Siero, Asturias, Spain
  • Quirós, Asturias, Spain
  • Siero, Asturias, Spain
  • Asturias, Spain
  • Tapia de Casariego, Asturias, Spain
  • Lena, Asturias, Spain
  • Caso, Asturias, Spain
  • Castrillón, Asturias, Spain
  • Lugones, Siero, Asturias, Spain
  • Outeiro, Tapia de Casariego, Asturias, Spain

Iconic scenes & Locations

on location
Ruta de Las Xanas, AS-228, 33115, Asturias, Spain
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
on location
Brañagallones, Asturias, Spain
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
interiors
Palacio de Campos, 33746, Asturias, Spain
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Studio
Parc Audiovisual de Catalunya, Carretera, BV-1274, Km1, 08225 Terrassa, Barcelona, Spain
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
interiors
Palacio de Meres, Meres, 8, 33199, Asturias, Spain
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
on location
Navia, Asturias, Spain
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
on location
Somiedo, Asturias, Spain
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
on location
Acebera Park, Asturias, Spain
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
on location
Carretera Alta Montaña, Asturias, Spain
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
on location
Luarca, Valdés, Asturias, Spain
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
on location
Moniello, Asturias, Spain
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
on location
Salinas, Asturias, Spain
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
on location
San Feliz, Asturias, Spain
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
exterior scenes
Playa de Porcía, El Franco, Asturias, Spain
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
exterior scenes
Playa de San Pedro de La Ribera, San Pedro de Bocamar, Asturias, Spain
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Exterior
La Cubilla, 33628, Asturias, Spain
🧡
👏
🥺
🤔
🥱

Filming Dates

  • September 2020 - February 2021
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more