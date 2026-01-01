Filming Locations: The Girl in the Mirror
- Llanes, Asturias, Spain
- Oviedo, Asturias, Spain
- Celorio, Llanes, Asturias, Spain
- Manresa, Catalonia, Spain
- Madrid, Spain
- Principality of Asturias, Spain
- Gozón, Asturias, Spain
- Meres, Siero, Asturias, Spain
- Quirós, Asturias, Spain
- Siero, Asturias, Spain
- Asturias, Spain
- Tapia de Casariego, Asturias, Spain
- Lena, Asturias, Spain
- Caso, Asturias, Spain
- Castrillón, Asturias, Spain
- Lugones, Siero, Asturias, Spain
- Outeiro, Tapia de Casariego, Asturias, Spain