В 1 сезоне сериала «Обоснованное сомнение» многие осуждают юриста Джекс Стюарт за ее сомнительные методы и весьма своеобразное толкование буквы закона. Она действительно часто ухитряется найти лазейку в правовой системе и воспользоваться ею, чтобы ее подзащитному вынесли оправдательный приговор. Однако мало кто осмелится поспорить с тем, что Джекс является самым блестящим и храбрым правозащитником в Лос-Анджелесе. Она всегда будет биться за своего клиента до последнего, сопротивляться системе правосудия при каждом удобном случае и последовательно выстраивать линию защиты таким образом, чтобы разбить стратегию обвинителя.