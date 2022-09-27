Menu
Season premiere 27 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 9
Runtime 7 hours 57 minutes
В 1 сезоне сериала «Обоснованное сомнение» многие осуждают юриста Джекс Стюарт за ее сомнительные методы и весьма своеобразное толкование буквы закона. Она действительно часто ухитряется найти лазейку в правовой системе и воспользоваться ею, чтобы ее подзащитному вынесли оправдательный приговор. Однако мало кто осмелится поспорить с тем, что Джекс является самым блестящим и храбрым правозащитником в Лос-Анджелесе. Она всегда будет биться за своего клиента до последнего, сопротивляться системе правосудия при каждом удобном случае и последовательно выстраивать линию защиты таким образом, чтобы разбить стратегию обвинителя.

6.3
Rate 13 votes
6.6 IMDb

Can't Knock the Hustle
Season 1 Episode 1
27 September 2022
Family Feud
Season 1 Episode 2
27 September 2022
99 Problems
Season 1 Episode 3
4 October 2022
Guilty Until Proven Innocent
Season 1 Episode 4
11 October 2022
So Ambitious
Season 1 Episode 5
18 October 2022
Renegade
Season 1 Episode 6
25 October 2022
N**** What, N**** Who
Season 1 Episode 7
1 November 2022
Song Cry
Season 1 Episode 8
8 November 2022
Already Home
Season 1 Episode 9
15 November 2022
