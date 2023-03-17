В 1 сезоне сериала «Никаких следов» в центре событий оказываются две молодые женщины по имени Дези и Ката, цыганка и мексиканка. Они работают уборщицами и постоянно испытывают финансовые трудности. Ситуация усугубляется, когда их без предупреждения увольняют с работы. Находясь в бедственном положении, девушки соглашаются убрать в особняке Розелло, одной из самых известных семей в Аликанте. Все идет прекрасно, пока они не натыкаются на труп, принадлежащий женщине. После первого шока Ката и Дези понимают, что они очистили место преступления, тем самым уничтожив улики и следы. Им приходится бежать...