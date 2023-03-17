Menu
Russian
Sin huellas 2023, season 1

Sin huellas
Сезон 1
Season premiere 17 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Никаких следов» в центре событий оказываются две молодые женщины по имени Дези и Ката, цыганка и мексиканка. Они работают уборщицами и постоянно испытывают финансовые трудности. Ситуация усугубляется, когда их без предупреждения увольняют с работы. Находясь в бедственном положении, девушки соглашаются убрать в особняке Розелло, одной из самых известных семей в Аликанте. Все идет прекрасно, пока они не натыкаются на труп, принадлежащий женщине. После первого шока Ката и Дези понимают, что они очистили место преступления, тем самым уничтожив улики и следы. Им приходится бежать...

6.1
6.2 IMDb

Season 1
Bamboleo
Season 1 Episode 1
17 March 2023
Basura
Season 1 Episode 2
17 March 2023
Fugitivas
Season 1 Episode 3
17 March 2023
Claro como el agua
Season 1 Episode 4
17 March 2023
Dakota
Season 1 Episode 5
17 March 2023
Zapatos nuevos
Season 1 Episode 6
17 March 2023
La cacería
Season 1 Episode 7
17 March 2023
Salvaje Alicante
Season 1 Episode 8
17 March 2023
