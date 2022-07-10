Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Anarchists 2022, season 1

The Anarchists season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Anarchists Seasons Season 1
The Anarchists
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"The Anarchists" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Анархисты» поначалу ничто не предвещало того, что спонтанная встреча единомышленников превратится в ежегодное мероприятие, размах которого будет постоянно расти. Вскоре происходящее вызвало интерес руководителей криптовалютных компаний. В качестве приглашенных спикеров в мероприятии приняли участие Рон Пол и инвестор BitCoin Роджер Вер. В один из самых опасных городов мира одновременно съехались люди, которые сражаются за свободу и пренебрегают правилами. Вскоре идеология сталкивается с непредсказуемостью природы человека. Отношения рушатся, конкуренция растет, и в конце концов погибают люди

Series rating

5.8
Rate 11 votes
6 IMDb

The Anarchists List of episodes

TV series release schedule
Season 1
The Movement
Season 1 Episode 1
10 July 2022
Forking Freedom
Season 1 Episode 2
17 July 2022
Currency
Season 1 Episode 3
24 July 2022
Living Without the Law
Season 1 Episode 4
31 July 2022
Damage
Season 1 Episode 5
7 August 2022
Leaving
Season 1 Episode 6
14 August 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more