В 1 сезоне сериала «Анархисты» поначалу ничто не предвещало того, что спонтанная встреча единомышленников превратится в ежегодное мероприятие, размах которого будет постоянно расти. Вскоре происходящее вызвало интерес руководителей криптовалютных компаний. В качестве приглашенных спикеров в мероприятии приняли участие Рон Пол и инвестор BitCoin Роджер Вер. В один из самых опасных городов мира одновременно съехались люди, которые сражаются за свободу и пренебрегают правилами. Вскоре идеология сталкивается с непредсказуемостью природы человека. Отношения рушатся, конкуренция растет, и в конце концов погибают люди