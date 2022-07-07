Menu
The Yakuza's Guide to Babysitting 2022, season 1

Season premiere 7 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 36 minutes
В 1 сезоне сериала «Дочка босса и ее нянька» представлена история отношений между дочерью лидера Якудзы и верным подчиненным ее отца. Совсем юная, но очень своенравная и независимая малышка нуждается в защите и опеке. Ее отец решил обратиться к человеку, которому он на самом деле доверяет. Речь идет о его преданном помощнике по кличке Демон Сакураги. 28-летний парень отличается жестоким характером и принципиальностью. Но теперь он должен предстать в роли няньки для милой девочки, с которой оказывается очень много хлопот. Характер у нее далеко не подарок, и она очень скоро дает это понять.

7.2
Rate 12 votes
7.4 IMDb

Season 1
Episode 1
Episode 1
7 July 2022
Episode 2
Episode 2
14 July 2022
Episode 3
Episode 3
21 July 2022
Episode 4
Episode 4
28 July 2022
Episode 5
Episode 5
4 August 2022
Episode 6
Episode 6
11 August 2022
Episode 7
Episode 7
18 August 2022
Episode 8
Episode 8
25 August 2022
Episode 9
Episode 9
1 September 2022
Episode 10
Episode 10
8 September 2022
Episode 11
Episode 11
15 September 2022
Episode 12
Episode 12
22 September 2022
