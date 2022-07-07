В 1 сезоне сериала «Дочка босса и ее нянька» представлена история отношений между дочерью лидера Якудзы и верным подчиненным ее отца. Совсем юная, но очень своенравная и независимая малышка нуждается в защите и опеке. Ее отец решил обратиться к человеку, которому он на самом деле доверяет. Речь идет о его преданном помощнике по кличке Демон Сакураги. 28-летний парень отличается жестоким характером и принципиальностью. Но теперь он должен предстать в роли няньки для милой девочки, с которой оказывается очень много хлопот. Характер у нее далеко не подарок, и она очень скоро дает это понять.