В 1 сезоне сериала «Уверенным шагом» до своих двенадцати лет Джош не ходил в обычную школу. Учителя и репетиторы приходили к нему на дом. Мальчик всегда знал, что отличается от своих сверстников, ведь он вынужден ходить в протезе. Однако теперь родителям приходится отдать мальчика в государственное учебное заведение. Джошу нелегко освоиться в социуме, ведь он привык проводить время в одиночестве. Больше всего подростка тревожит необходимость рассказать о своей особенности. Ему кажется, что над ним будут смеяться. Но родители и верные друзья помогают мальчику смело взглянуть в лицо переменам.