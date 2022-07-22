Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Best Foot Forward 2022, season 1

Best Foot Forward season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Best Foot Forward Seasons Season 1
Best Foot Forward
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 22 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 3 hours 40 minutes
"Best Foot Forward" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Уверенным шагом» до своих двенадцати лет Джош не ходил в обычную школу. Учителя и репетиторы приходили к нему на дом. Мальчик всегда знал, что отличается от своих сверстников, ведь он вынужден ходить в протезе. Однако теперь родителям приходится отдать мальчика в государственное учебное заведение. Джошу нелегко освоиться в социуме, ведь он привык проводить время в одиночестве. Больше всего подростка тревожит необходимость рассказать о своей особенности. Ему кажется, что над ним будут смеяться. Но родители и верные друзья помогают мальчику смело взглянуть в лицо переменам.

Series rating

6.9
Rate 13 votes
7.2 IMDb

Best Foot Forward List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Public School
Season 1 Episode 1
22 July 2022
Elevator
Season 1 Episode 2
22 July 2022
Clubs
Season 1 Episode 3
22 July 2022
Soccer
Season 1 Episode 4
22 July 2022
Pop Quiz
Season 1 Episode 5
22 July 2022
Halloween
Season 1 Episode 6
22 July 2022
Movie Night
Season 1 Episode 7
22 July 2022
Skateboard
Season 1 Episode 8
22 July 2022
Field Day
Season 1 Episode 9
22 July 2022
School Dance
Season 1 Episode 10
22 July 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more