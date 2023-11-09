Во 2-м сезоне сериала «Настоящий рэп» продолжается история о двух амбициозных подругах, которые знали друг друга еще со школьной скамьи. После учебы они обосновались в Майами и сформировали хип-хоп-дуэт, желая покорить музыкальный олимп. Конечно, на пути в шоу-бизнес героиням пришлось столкнуться со множеством испытаний. Они пытались обойти соперниц, привлечь внимание аудитории на стриминговых площадках и наконец заработать себе и родным на безбедную жизнь. Напомним, в финале предыдущего сезона Мия проигнорировала желание Шоны наладить отношения. Она отправилась на свидание с Алесией и Нелли и столкнулась с Кэшем...