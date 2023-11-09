Menu
Russian
Rap Sh!t 2022 - 2023, season 2

Rap Sh!t
Rap Sh!t
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 9 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Rap Sh!t" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Настоящий рэп» продолжается история о двух амбициозных подругах, которые знали друг друга еще со школьной скамьи. После учебы они обосновались в Майами и сформировали хип-хоп-дуэт, желая покорить музыкальный олимп. Конечно, на пути в шоу-бизнес героиням пришлось столкнуться со множеством испытаний. Они пытались обойти соперниц, привлечь внимание аудитории на стриминговых площадках и наконец заработать себе и родным на безбедную жизнь. Напомним, в финале предыдущего сезона Мия проигнорировала желание Шоны наладить отношения. Она отправилась на свидание с Алесией и Нелли и столкнулась с Кэшем...

Series rating

6.4
Rate 12 votes
6.6 IMDb

Rap Sh!t List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
9 November 2023
Episode 2
Season 2 Episode 2
9 November 2023
Episode 3
Season 2 Episode 3
16 November 2023
Episode 4
Season 2 Episode 4
23 November 2023
Episode 5
Season 2 Episode 5
30 November 2023
Episode 6
Season 2 Episode 6
7 December 2023
Episode 7
Season 2 Episode 7
14 December 2023
Episode 8
Season 2 Episode 8
21 December 2023
