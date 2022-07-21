Menu
Rap Sh!t 2022, season 1

Season premiere 21 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Настоящий рэп» представлена история о женской рэп-группе из Майами, которая пытается добиться успеха в музыкальной индустрии и занять лидирующие позиции в топ-чартах. В центре событий оказываются две юные темнокожие девушки по имени Шона и Миа. В школьные годы они были неразлучны, делились друг с другом мечтами и постоянно слушали любимые треки. После выпускного Шона и Миа некоторое время не общались, однако судьбе было угодно вновь столкнуть их. Главные героини решили изменить свою жизнь, создать рэп-дуэт и прокладывать себе путь к славе. Он будет долог и тернист, но подруги не боятся трудностей.

6.4
Rate 12 votes
6.6 IMDb

Something for The City
Season 1 Episode 1
21 July 2022
Something for The Girls
Season 1 Episode 2
21 July 2022
Something for The Hood
Season 1 Episode 3
28 July 2022
Something for The Clubs
Season 1 Episode 4
4 August 2022
Something for The Weekend
Season 1 Episode 5
11 August 2022
Something for The Gram
Season 1 Episode 6
18 August 2022
Something for The DJ
Season 1 Episode 7
25 August 2022
Something for The Road
Season 1 Episode 8
1 September 2022
