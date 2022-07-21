В 1 сезоне сериала «Настоящий рэп» представлена история о женской рэп-группе из Майами, которая пытается добиться успеха в музыкальной индустрии и занять лидирующие позиции в топ-чартах. В центре событий оказываются две юные темнокожие девушки по имени Шона и Миа. В школьные годы они были неразлучны, делились друг с другом мечтами и постоянно слушали любимые треки. После выпускного Шона и Миа некоторое время не общались, однако судьбе было угодно вновь столкнуть их. Главные героини решили изменить свою жизнь, создать рэп-дуэт и прокладывать себе путь к славе. Он будет долог и тернист, но подруги не боятся трудностей.