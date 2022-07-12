Menu
Edge of the Earth
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 12 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Край Земли» в центре событий оказываются четыре команды спортсменов-авантюристов, которые отправляются в опасное и захватывающее путешествие. Они окажутся в условиях дикой природы, чтобы проверить себя на прочность и испытать свою физическую силу и психологическую выносливость. Экспедиция на лыжах и сноуборде отправляется в ледяную пустыню Национального парка Глейшер-Бей, расположенную на Аляске. Вторая команда тем временем пытается спуститься по потенциально непроходимой реке Чалупас в бескрайних джунглях Национального парка Лланганатес в Эквадоре.

7.2
Rate 12 votes
7.3 IMDb

Season 1
Into the Void
Season 1 Episode 1
12 July 2022
Raging Torrent
Season 1 Episode 2
19 July 2022
Reaching for the Sky
Season 1 Episode 3
26 July 2022
The Great Unknown
Season 1 Episode 4
2 August 2022
TV series release schedule
