В 1 сезоне сериала «Край Земли» в центре событий оказываются четыре команды спортсменов-авантюристов, которые отправляются в опасное и захватывающее путешествие. Они окажутся в условиях дикой природы, чтобы проверить себя на прочность и испытать свою физическую силу и психологическую выносливость. Экспедиция на лыжах и сноуборде отправляется в ледяную пустыню Национального парка Глейшер-Бей, расположенную на Аляске. Вторая команда тем временем пытается спуститься по потенциально непроходимой реке Чалупас в бескрайних джунглях Национального парка Лланганатес в Эквадоре.