Days of Our Lives: Beyond Salem 2021 - 2022, season 2

Days of Our Lives: Beyond Salem season 2 poster
Days of Our Lives: Beyond Salem
Season premiere 11 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 5
Runtime 4 hours 10 minutes
Во 2 сезоне сериала «Дни нашей жизни: За пределами Салема» приключения компании друзей-путешественников продолжаются. Напомним, в финале предыдущего сезона кольцо Паулины изъяли под дулом пистолета. Анна и Джон вступили в торговую войну, Билли столкнулась с другим коллегой из ISA, который прибыл по тому же заданию. Сиара соглашается выдать себя за дочь принцессы Джины. Кристен оказывается загнанной в угол, Бен и Сиара вместе работают под прикрытием и изображают из себя королевскую чету. Уилл, Сонни и Чад приходится принимать участие в соревнованиях по перетаскиванию. В новом сезоне герои продолжат свой путь.

7.3
Rate 13 votes
7.6 IMDb

Season 1
Season 2
Reunion
Season 2 Episode 1
11 July 2022
Three Prisms
Season 2 Episode 2
12 July 2022
A Gala and a Wedding
Season 2 Episode 3
13 July 2022
Extra Life
Season 2 Episode 4
14 July 2022
Second Chances
Season 2 Episode 5
15 July 2022
