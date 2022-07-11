Во 2 сезоне сериала «Дни нашей жизни: За пределами Салема» приключения компании друзей-путешественников продолжаются. Напомним, в финале предыдущего сезона кольцо Паулины изъяли под дулом пистолета. Анна и Джон вступили в торговую войну, Билли столкнулась с другим коллегой из ISA, который прибыл по тому же заданию. Сиара соглашается выдать себя за дочь принцессы Джины. Кристен оказывается загнанной в угол, Бен и Сиара вместе работают под прикрытием и изображают из себя королевскую чету. Уилл, Сонни и Чад приходится принимать участие в соревнованиях по перетаскиванию. В новом сезоне герои продолжат свой путь.