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Days of Our Lives: Beyond Salem 2021, season 1

Days of Our Lives: Beyond Salem season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Days of Our Lives: Beyond Salem Seasons Season 1
Days of Our Lives: Beyond Salem
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 5
Runtime 4 hours 10 minutes
"Days of Our Lives: Beyond Salem" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Дни нашей жизни: За пределами Салема» Джон и Марлена планируют провести выходные в Цюрихе, Бен и Сиара организовали романтическое путешествие в Новый Орлеан, Чэд навещает приятелей в Фениксе, а Эйб, Паулина, Лани и Эли блаженствуют на курорте. Однако их безмятежный отпуск продлился недолго. Вскоре герои оказываются втянуты в загадочную историю, которая имеет отношение с похищенным драгоценностям. Если ценности окажутся в чужих руках, это повлечет за собой чудовищные последствия для Салема. Агент Билли Рид летит через океан, чтобы отыскать пропавшее сокровище.

Series rating

7.3
Rate 13 votes
7.5 IMDb

Days of Our Lives: Beyond Salem List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Alamainian Peacock
Season 1 Episode 1
6 September 2021
This Means War
Season 1 Episode 2
7 September 2021
Cat and Mouse
Season 1 Episode 3
8 September 2021
Dressed to Kill
Season 1 Episode 4
9 September 2021
Endgame
Season 1 Episode 5
10 September 2021
TV series release schedule
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