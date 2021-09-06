В 1 сезоне сериала «Дни нашей жизни: За пределами Салема» Джон и Марлена планируют провести выходные в Цюрихе, Бен и Сиара организовали романтическое путешествие в Новый Орлеан, Чэд навещает приятелей в Фениксе, а Эйб, Паулина, Лани и Эли блаженствуют на курорте. Однако их безмятежный отпуск продлился недолго. Вскоре герои оказываются втянуты в загадочную историю, которая имеет отношение с похищенным драгоценностям. Если ценности окажутся в чужих руках, это повлечет за собой чудовищные последствия для Салема. Агент Билли Рид летит через океан, чтобы отыскать пропавшее сокровище.