Seni Kalbime Sakladım 2022, season 1

Seni Kalbime Sakladım
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 30 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 7
Runtime 14 hours 0 minute
"Seni Kalbime Sakladım" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Я спрятал тебя в своем сердце» главными действующими лицами являются двое молодых людей – Мерт и Зейнеп. Он – очаровательный юноша, который привык пользоваться успехом среди представительниц слабого пола. Несмотря на множество романтических связей, мужчина пока не нашел свою единственную возлюбленную. Парень родился в бедной семье, но среди его близких всегда царило взаимное уважение. Зейнеп смогла добиться успеха в бизнесе, но на личную жизнь у нее не остается времени и сил. После знакомства с Мертом жизнь Зейнеп меняется. Однако их близким такой союз пришелся не по нраву.

Series rating

5.6
Rate 14 votes
5.6 IMDb

Seni Kalbime Sakladım List of episodes

TV series release schedule
Season 1
1. Bölüm
Season 1 Episode 1
30 June 2022
2. Bölüm
Season 1 Episode 2
7 July 2022
3. Bölüm
Season 1 Episode 3
14 July 2022
4. Bölüm
Season 1 Episode 4
21 July 2022
5. Bölüm
Season 1 Episode 5
28 July 2022
6. Bölüm
Season 1 Episode 6
4 August 2022
7. Bölüm
Season 1 Episode 7
11 August 2022
