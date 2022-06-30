В 1 сезоне сериала «Я спрятал тебя в своем сердце» главными действующими лицами являются двое молодых людей – Мерт и Зейнеп. Он – очаровательный юноша, который привык пользоваться успехом среди представительниц слабого пола. Несмотря на множество романтических связей, мужчина пока не нашел свою единственную возлюбленную. Парень родился в бедной семье, но среди его близких всегда царило взаимное уважение. Зейнеп смогла добиться успеха в бизнесе, но на личную жизнь у нее не остается времени и сил. После знакомства с Мертом жизнь Зейнеп меняется. Однако их близким такой союз пришелся не по нраву.