В 1-м сезоне сериала «Необычный адвокат У Ён У» 27-летняя женщина-адвокат с синдромом Аспергера уверенно доказывает общественности, что заболевание никак не отражается на ее профессиональных навыках. Героиня обладает высоким уровнем интеллекта, феноменальной памятью и креативно подходит к каждому делу. У Ён У успешно окончила учебу в престижном учебном заведении и поступила на службу в крупную юридическую компанию Baekryong. При этом она по-прежнему испытывает сложности, когда дело доходит до коммуникации с посторонними. В юридической фирме У Ён У близко общается с одним из своих коллег...