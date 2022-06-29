Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Extraordinary Attorney Woo 2022, season 1

Extraordinary Attorney Woo season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Extraordinary Attorney Woo Seasons Season 1
Extraordinary Attorney Woo
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 29 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 16
Runtime 21 hours 20 minutes
"Extraordinary Attorney Woo" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Необычный адвокат У Ён У» 27-летняя женщина-адвокат с синдромом Аспергера уверенно доказывает общественности, что заболевание никак не отражается на ее профессиональных навыках. Героиня обладает высоким уровнем интеллекта, феноменальной памятью и креативно подходит к каждому делу. У Ён У успешно окончила учебу в престижном учебном заведении и поступила на службу в крупную юридическую компанию Baekryong. При этом она по-прежнему испытывает сложности, когда дело доходит до коммуникации с посторонними. В юридической фирме У Ён У близко общается с одним из своих коллег...

Series rating

8.3
Rate 15 votes
8.5 IMDb

Extraordinary Attorney Woo List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
29 June 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
30 June 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
6 July 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
7 July 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
13 July 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
14 July 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
20 July 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
21 July 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
27 July 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
28 July 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
3 August 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
4 August 2022
Episode 13
Season 1 Episode 13
10 August 2022
Episode 14
Season 1 Episode 14
11 August 2022
Episode 15
Season 1 Episode 15
17 August 2022
Episode 16
Season 1 Episode 16
18 August 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more