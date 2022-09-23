Menu
Elbrus. Tochka nevozvrata season 1 watch online

Elbrus. Tochka nevozvrata season 1 poster
Elbrus. Tochka nevozvrata 18+
Title Сезон 1
Season premiere 23 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 5
Runtime 2 hours 30 minutes
"Elbrus. Tochka nevozvrata" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Эльбрус. Точка невозврата» представлена история о трагическом происшествии во время экспедиции на Эльбрус. Несколько туристов обратились за помощью к МЧС, находясь на самой вершине. Сотрудники прибыли незамедлительно и спасли большую часть альпинистов. Но пятерых вытащить не удалось. Впоследствии родственники погибших обратились в суд. Они готовы любой ценой добиться справедливости. По мнению этих людей, гиды должны понести ответственность за случившееся. Им грозит тюремный срок до 10 лет в колонии строгого режима. Восхождение разделило людей на подсудимых и жертв, которые стоят по разные стороны баррикад.

"Elbrus. Tochka nevozvrata" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
23 September 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
23 September 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
23 September 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
23 September 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
23 September 2022
