В 1 сезоне сериала «Эльбрус. Точка невозврата» представлена история о трагическом происшествии во время экспедиции на Эльбрус. Несколько туристов обратились за помощью к МЧС, находясь на самой вершине. Сотрудники прибыли незамедлительно и спасли большую часть альпинистов. Но пятерых вытащить не удалось. Впоследствии родственники погибших обратились в суд. Они готовы любой ценой добиться справедливости. По мнению этих людей, гиды должны понести ответственность за случившееся. Им грозит тюремный срок до 10 лет в колонии строгого режима. Восхождение разделило людей на подсудимых и жертв, которые стоят по разные стороны баррикад.