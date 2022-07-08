Menu
The Longest Night 2022, season 1

The Longest Night season 1 poster
La noche más larga
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 8 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 54 minutes
"The Longest Night" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Самая длинная ночь» действие происходит в ночь на 24 декабря в тюрьме Монте Барука. В этом заведении содержатся преступники, страдающие психическими расстройствами. Команда вооруженных людей окружает учреждение, предварительно перекрыв связь с внешним миром. Они собираются поймать Саймона Лаго, опасного преступника, на счету которого огромное количество жертв. Он совершил серию жестоких преступлений. Охранники могли бы просто вручить его в руки правосудия. В таком случае длительного штурма удалось бы избежать. Однако события разворачиваются по другому сценарию.

Series rating

5.8
Rate 11 votes
5.9 IMDb

The Longest Night List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
8 July 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
8 July 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
8 July 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
8 July 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
8 July 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
8 July 2022
