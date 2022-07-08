В 1 сезоне сериала «Самая длинная ночь» действие происходит в ночь на 24 декабря в тюрьме Монте Барука. В этом заведении содержатся преступники, страдающие психическими расстройствами. Команда вооруженных людей окружает учреждение, предварительно перекрыв связь с внешним миром. Они собираются поймать Саймона Лаго, опасного преступника, на счету которого огромное количество жертв. Он совершил серию жестоких преступлений. Охранники могли бы просто вручить его в руки правосудия. В таком случае длительного штурма удалось бы избежать. Однако события разворачиваются по другому сценарию.