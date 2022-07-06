В 1 сезоне сериала «Король махинаций» в центре событий оказывается амбициозный молодой человек по имени Феликс Арман. Он мечтает построить блестящую карьеру. Герой хочет стать генеральным директором крупнейшей финтех-компании в Европе. Но, к сожалению, Арману достается вся грязная работа: отмывание денег, ложь в лицо инвесторам, интернет-порнография. Ему приходится решать все эти вопросы одновременно, в то время как его начальник нежится в лучах славы. В это же время Феликс влюбляется в ту самую девушку, от которой ему следует держаться подальше: шорт-селлершу Шейлу Уильямс.