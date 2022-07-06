Menu
King of Stonks 2022, season 1

King of Stonks
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 48 minutes
"King of Stonks" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Король махинаций» в центре событий оказывается амбициозный молодой человек по имени Феликс Арман. Он мечтает построить блестящую карьеру. Герой хочет стать генеральным директором крупнейшей финтех-компании в Европе. Но, к сожалению, Арману достается вся грязная работа: отмывание денег, ложь в лицо инвесторам, интернет-порнография. Ему приходится решать все эти вопросы одновременно, в то время как его начальник нежится в лучах славы. В это же время Феликс влюбляется в ту самую девушку, от которой ему следует держаться подальше: шорт-селлершу Шейлу Уильямс.

Series rating

6.6
Rate 12 votes
6.7 IMDb

King of Stonks List of episodes

Season 1
It's the Economy, Stupid
Season 1 Episode 1
6 July 2022
Do's and Don'ts
Season 1 Episode 2
6 July 2022
Cramer Bounce
Season 1 Episode 3
6 July 2022
Midnight Express
Season 1 Episode 4
6 July 2022
Master of Bullsh*t and A**holery
Season 1 Episode 5
6 July 2022
Panic
Season 1 Episode 6
6 July 2022
