В 3 сезоне сериала «Акулопес» продолжаются увлекательные приключения десятилетнего мальчишки Макса и его необычного питомца. Акулопес – наполовину собака, а наполовину – самая настоящая акула. Он ведет себя как верный и веселый щенок, не подозревая о своем загадочном происхождении, а потому зачастую не рассчитывает силы и устраивает в городке настоящий хаос. Вместе мальчик и его зубастый друг катаются на скейте, ходят в школу, знакомятся с соседскими ребятами и даже отправляются в поход. К сожалению, не все жители довольны таким соседством: против Акулопса затевается заговор. Малыша хотят поймать и отправить в зоопарк.