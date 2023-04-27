Menu
Sharkdog 2021 - 2023, season 3

Season premiere 27 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 19
Runtime 2 hours 13 minutes
"Sharkdog" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Акулопес» продолжаются увлекательные приключения десятилетнего мальчишки Макса и его необычного питомца. Акулопес – наполовину собака, а наполовину – самая настоящая акула. Он ведет себя как верный и веселый щенок, не подозревая о своем загадочном происхождении, а потому зачастую не рассчитывает силы и устраивает в городке настоящий хаос. Вместе мальчик и его зубастый друг катаются на скейте, ходят в школу, знакомятся с соседскими ребятами и даже отправляются в поход. К сожалению, не все жители довольны таким соседством: против Акулопса затевается заговор. Малыша хотят поймать и отправить в зоопарк.

Sharkdog List of episodes

Season 1
Season 2
Season 3
Sharks, Dogs and Sharkdogs
Season 3 Episode 1
27 April 2023
Sharkdoggy Day
Season 3 Episode 2
27 April 2023
Fins That Go Bump in the Night
Season 3 Episode 3
27 April 2023
Gnome Is Where the Art Is
Season 3 Episode 4
27 April 2023
News Hounds
Season 3 Episode 5
27 April 2023
Sharkdog vs. Sharkdog
Season 3 Episode 6
27 April 2023
All Mapped Out
Season 3 Episode 7
27 April 2023
Sharkdog on Ice
Season 3 Episode 8
27 April 2023
How Barb Got Her Groove Back
Season 3 Episode 9
27 April 2023
Stranger Fins
Season 3 Episode 10
27 April 2023
Sharkdog and Mia's Eggcellent Adventure
Season 3 Episode 11
27 April 2023
Snow Way Out
Season 3 Episode 12
27 April 2023
School of Sharkpups
Season 3 Episode 13
27 April 2023
How to Train Your Sharkpups
Season 3 Episode 14
27 April 2023
Sharkbites and Pupcakes
Season 3 Episode 15
27 April 2023
Puptown Funk
Season 3 Episode 16
27 April 2023
Pup, Pup and Away
Season 3 Episode 17
27 April 2023
Sharks on a Boat
Season 3 Episode 18
27 April 2023
Return to the Island
Season 3 Episode 19
27 April 2023
