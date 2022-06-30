Menu
Sharkdog 2021, season 2

Sharkdog 6+
Season premiere 30 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 20
Runtime 2 hours 20 minutes
"Sharkdog" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Акулопес» приключения десятилетнего подростка Макса и его необычного питомца продолжаются. Напомним, в финале предыдущего сезона капитан Куигли, Деннис и мистер Хьюбель решили объединить усилия, чтобы схватить Шаркдога во время карнавала. Макс торопится в бой, чтобы спасти своего друга от беды, но в результате оказывается заложником на карусели. Однако Шаркдог успевает остановить качели. К тому же им приходят на помощь охранники. Макс и его приятель уезжают вместе с родителями мальчика. В новом сезоне друзья столкнуться с новыми испытаниями, в которых будет место как веселью, так и опасности.

Sharkdog List of episodes

Season 1
Season 2
Season 3
The Sharkdog Days of Summer
Season 2 Episode 1
30 June 2022
No Fishes in This School
Season 2 Episode 2
30 June 2022
Going Wild
Season 2 Episode 3
30 June 2022
A Not So Grand Opening
Season 2 Episode 4
30 June 2022
The Fast and the Fishy
Season 2 Episode 5
30 June 2022
The Big Picture
Season 2 Episode 6
30 June 2022
Air Sharkdog
Season 2 Episode 7
30 June 2022
Sick as a Sharkdog
Season 2 Episode 8
30 June 2022
The Sharkdog Scoop
Season 2 Episode 9
30 June 2022
The Party Animal
Season 2 Episode 10
30 June 2022
Working Like a Sharkdog
Season 2 Episode 11
30 June 2022
Sharkdog's Got Talent
Season 2 Episode 12
30 June 2022
Meteor Madness
Season 2 Episode 13
30 June 2022
Pest Friends Forever
Season 2 Episode 14
30 June 2022
Sleeping Like a Baby
Season 2 Episode 15
30 June 2022
Ceviche for Dinner
Season 2 Episode 16
30 June 2022
Surf's Up, Sharkdog!
Season 2 Episode 17
30 June 2022
A Star Fish Is Born
Season 2 Episode 18
30 June 2022
Sharknapped!
Season 2 Episode 19
30 June 2022
Sharkdog Makes a Splash
Season 2 Episode 20
30 June 2022
