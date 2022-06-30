Во 2 сезоне сериала «Акулопес» приключения десятилетнего подростка Макса и его необычного питомца продолжаются. Напомним, в финале предыдущего сезона капитан Куигли, Деннис и мистер Хьюбель решили объединить усилия, чтобы схватить Шаркдога во время карнавала. Макс торопится в бой, чтобы спасти своего друга от беды, но в результате оказывается заложником на карусели. Однако Шаркдог успевает остановить качели. К тому же им приходят на помощь охранники. Макс и его приятель уезжают вместе с родителями мальчика. В новом сезоне друзья столкнуться с новыми испытаниями, в которых будет место как веселью, так и опасности.