Sharkdog 2021, season 1

Sharkdog 6+
Title Сезон 1
Season premiere 3 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 20
Runtime 2 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Акулопес» в свои десять лет Макс является довольно смышленым мальчишкой. И ему некогда скучать. Дело в том, что у юного героя есть весьма необычный лучший друг и по совместительству домашний питомец. Шаркдог представляет собой помесь собаки и акулы. Он представления не имеет, что в его жилах течет кровь безжалостного хищника, а значит, генетически он предрасположен к агрессии. Шаркдог без ума от Макса, и тот платит ему взаимностью. Но буйный темперамент Шаркдога нередко приводит к разрушительным последствиям, с которыми приходится разбираться его юному хозяину.

5.9
Rate 13 votes
5.9 IMDb

Season 1
Season 2
Season 3
Fins in the Water
Season 1 Episode 1
3 September 2021
Home Sweet Sharkdog
Season 1 Episode 2
3 September 2021
Unfetch
Season 1 Episode 3
3 September 2021
Sharkdoghouse
Season 1 Episode 4
3 September 2021
Sharkdog Digs In
Season 1 Episode 5
3 September 2021
The Great Shark Hunter
Season 1 Episode 6
3 September 2021
Sharks Sharks Sharks
Season 1 Episode 7
3 September 2021
Sharkdog Home Alone
Season 1 Episode 8
3 September 2021
My Fair Sharkdog
Season 1 Episode 9
3 September 2021
Shark Marks the Spot
Season 1 Episode 10
3 September 2021
The Fishers Go Fishing
Season 1 Episode 11
3 September 2021
Hide-and-Go-Shark
Season 1 Episode 12
3 September 2021
Green Around the Gills
Season 1 Episode 13
3 September 2021
A Storm in Foggy Springs
Season 1 Episode 14
3 September 2021
Poots and Vegetables
Season 1 Episode 15
3 September 2021
Return of the Nightwalker
Season 1 Episode 16
3 September 2021
Dennis Drones On
Season 1 Episode 17
3 September 2021
The Sharkdogsitter
Season 1 Episode 18
3 September 2021
Fish Fiesta Freakout
Season 1 Episode 19
3 September 2021
Sharkdog, Family
Season 1 Episode 20
3 September 2021
