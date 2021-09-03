В 1 сезоне сериала «Акулопес» в свои десять лет Макс является довольно смышленым мальчишкой. И ему некогда скучать. Дело в том, что у юного героя есть весьма необычный лучший друг и по совместительству домашний питомец. Шаркдог представляет собой помесь собаки и акулы. Он представления не имеет, что в его жилах течет кровь безжалостного хищника, а значит, генетически он предрасположен к агрессии. Шаркдог без ума от Макса, и тот платит ему взаимностью. Но буйный темперамент Шаркдога нередко приводит к разрушительным последствиям, с которыми приходится разбираться его юному хозяину.