В 1 сезоне сериала «Пиратское золото острова Адак» действие разворачивается на отдаленном чудовищном острове Адак. Известно, что там хранятся тайники с золотыми монетами XIX века. Мэр Том Спитлер решает во что бы то ни стало заполучить трофей. Он собирает команду опытных поисковиков, для которых нет неразрешимых задач. Однако вскоре выясняется, что экспедиция будет опасной. Адак усеян бомбами, которые зарыты там со времен Второй мировой войны. Многие из них не разорялись. Мэр обладает навыком по обезвреживанию бомб. Но героям все равно угрожает опасность.