Pirate Gold of Adak Island 2022, season 1

Season premiere 29 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Пиратское золото острова Адак» действие разворачивается на отдаленном чудовищном острове Адак. Известно, что там хранятся тайники с золотыми монетами XIX века. Мэр Том Спитлер решает во что бы то ни стало заполучить трофей. Он собирает команду опытных поисковиков, для которых нет неразрешимых задач. Однако вскоре выясняется, что экспедиция будет опасной. Адак усеян бомбами, которые зарыты там со времен Второй мировой войны. Многие из них не разорялись. Мэр обладает навыком по обезвреживанию бомб. Но героям все равно угрожает опасность.

4.5
Rate 13 votes
4.8 IMDb

The Pirate's Gambit
Season 1 Episode 1
29 June 2022
Bombshell
Season 1 Episode 2
29 June 2022
Shallow Grave
Season 1 Episode 3
29 June 2022
Seven Doors of Doom
Season 1 Episode 4
29 June 2022
Tundra Pit
Season 1 Episode 5
29 June 2022
Road to Ruin
Season 1 Episode 6
29 June 2022
A Pirate Decoded
Season 1 Episode 7
29 June 2022
Parcel 4
Season 1 Episode 8
29 June 2022
