Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Upshaws 2021, season 4

The Upshaws season 4 poster
Kinoafisha TV Shows The Upshaws Seasons Season 4
The Upshaws 12+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 17 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 30 minutes
"The Upshaws" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Мы – Апшоу» Бернард пытается наладить контакт со своей дочерью. Алия переживает болезненный разрыв со старой подругой. Реджина чувствует, что она нуждается в передышке: семья и работа буквально загоняют ее в тупик. Женщина решается внести в свое повседневное расписание кое-какие перемены, но сталкивается с сопротивлением. Майя начинает странно себя вести… по крайней мере, так считает Алия, которая даже решает, что в девочку вселился бес. Проблемы со спиной Бенни вызывают проблемы в магазине. Лукреция получает заманчивое предложение, но внезапная смена планов заставляет всю семью поволноваться.

Series rating

7.0
Rate 11 votes
7.1 IMDb

The Upshaws List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Thera Please
Season 4 Episode 1
17 August 2023
Need Change
Season 4 Episode 2
17 August 2023
Forbidden Fruit
Season 4 Episode 3
17 August 2023
Slap Happy
Season 4 Episode 4
17 August 2023
Really, Mama?
Season 4 Episode 5
17 August 2023
Auto Motives
Season 4 Episode 6
17 August 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more