В 4-м сезоне сериала «Мы – Апшоу» Бернард пытается наладить контакт со своей дочерью. Алия переживает болезненный разрыв со старой подругой. Реджина чувствует, что она нуждается в передышке: семья и работа буквально загоняют ее в тупик. Женщина решается внести в свое повседневное расписание кое-какие перемены, но сталкивается с сопротивлением. Майя начинает странно себя вести… по крайней мере, так считает Алия, которая даже решает, что в девочку вселился бес. Проблемы со спиной Бенни вызывают проблемы в магазине. Лукреция получает заманчивое предложение, но внезапная смена планов заставляет всю семью поволноваться.