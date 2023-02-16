В 3 сезоне сериала «Мы – Апшоу» веселое семейство по-прежнему стремится к успеху и выживает в любой передряге. Однако на этот раз встающие на пути героев проблемы грозят оказаться для кого-то из них фатальными. Семейный кризис вынуждает Реджину обратиться к услугам Таши, но она не уверена, что может рассказывать ей обо всем открыто. Лукреция пытается вразумить Бенни, но тот не хочет терять Келвина и продолжает совершать глупости. Али и Майя сталкиваются с первой в их жизни серьезной ссорой и не знают, как теперь жить без поддержки друг друга. Но внезапные новости заставляют семейство сплотиться вокруг магазина.