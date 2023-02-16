Menu
The Upshaws 2021, season 3

The Upshaws season 3 poster
Kinoafisha TV Shows The Upshaws Seasons Season 3
The Upshaws 12+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 16 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 20 minutes
"The Upshaws" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Мы – Апшоу» веселое семейство по-прежнему стремится к успеху и выживает в любой передряге. Однако на этот раз встающие на пути героев проблемы грозят оказаться для кого-то из них фатальными. Семейный кризис вынуждает Реджину обратиться к услугам Таши, но она не уверена, что может рассказывать ей обо всем открыто. Лукреция пытается вразумить Бенни, но тот не хочет терять Келвина и продолжает совершать глупости. Али и Майя сталкиваются с первой в их жизни серьезной ссорой и не знают, как теперь жить без поддержки друг друга. Но внезапные новости заставляют семейство сплотиться вокруг магазина.

Series rating

7.0
Rate 11 votes
7.1 IMDb

The Upshaws List of episodes

The Unforgiven
Season 3 Episode 1
16 February 2023
Home Repairs
Season 3 Episode 2
16 February 2023
Treading Water
Season 3 Episode 3
16 February 2023
Off Beat
Season 3 Episode 4
16 February 2023
Другая полоса
Season 3 Episode 5
16 February 2023
Heart Wants
Season 3 Episode 6
16 February 2023
Heart Matters
Season 3 Episode 7
16 February 2023
Now What
Season 3 Episode 8
16 February 2023
