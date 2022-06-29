Menu
The Upshaws 2021, season 2

The Upshaws season 2 poster
Kinoafisha TV Shows The Upshaws Seasons Season 2
The Upshaws 12+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 29 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 20 minutes
"The Upshaws" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Мы – Апшоу» продолжаются увлекательные приключения семейства Апшоу, которое проживает в штате Индиана. Их отношения развиваются, дети подрастают, однако проблем не становится меньше. Но благодаря иронии и оптимизму героям удается преодолеть трудности. Напомним, в предыдущем сезоне супруги – Бенни и Реджина – нередко ссорились из-за финансовых затруднений, занимались воспитанием детей и пытались достичь компромисса в бытовых вопросах. Реджина сменила работу и успешно сдала GMAT, а Бенни тем временем учился помогать своей жене и не пренебрегать ее потребностями.

Series rating

7.0
Rate 11 votes
7.1 IMDb

The Upshaws List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Maybe Daddy
Season 2 Episode 1
29 June 2022
Bennie's Woman
Season 2 Episode 2
29 June 2022
Testing, Testing
Season 2 Episode 3
29 June 2022
Control Issues
Season 2 Episode 4
29 June 2022
Duct Up
Season 2 Episode 5
29 June 2022
New Growth
Season 2 Episode 6
29 June 2022
Sista, Sista
Season 2 Episode 7
29 June 2022
Goin' In
Season 2 Episode 8
29 June 2022
