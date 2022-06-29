Во 2 сезоне сериала «Мы – Апшоу» продолжаются увлекательные приключения семейства Апшоу, которое проживает в штате Индиана. Их отношения развиваются, дети подрастают, однако проблем не становится меньше. Но благодаря иронии и оптимизму героям удается преодолеть трудности. Напомним, в предыдущем сезоне супруги – Бенни и Реджина – нередко ссорились из-за финансовых затруднений, занимались воспитанием детей и пытались достичь компромисса в бытовых вопросах. Реджина сменила работу и успешно сдала GMAT, а Бенни тем временем учился помогать своей жене и не пренебрегать ее потребностями.