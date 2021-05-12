В 1 сезоне сериала «Мы – Апшоу» главными действующими лицами становится члены среднестатистической семьи, живущей на Среднем Западе. Глава семейства – Бенни – работает в автомастерской, а его супруга Реджина является сотрудницей местной клиники. Вместе они воспитывают четверых детей. Их профессии не очень высоко оплачиваются, иногда героям еле-еле удается свести концы с концами. При этом оба стараются обеспечить детей всем необходимым, а главное – отыскать баланс между профессиональной деятельностью и личной жизнью. Отпрыски иногда доставляют супругам Апшоу немало проблем.