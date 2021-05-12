Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Upshaws 2021, season 1

The Upshaws season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Upshaws Seasons Season 1
The Upshaws 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 12 May 2021
Production year 2021
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 10 minutes
"The Upshaws" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Мы – Апшоу» главными действующими лицами становится члены среднестатистической семьи, живущей на Среднем Западе. Глава семейства – Бенни – работает в автомастерской, а его супруга Реджина является сотрудницей местной клиники. Вместе они воспитывают четверых детей. Их профессии не очень высоко оплачиваются, иногда героям еле-еле удается свести концы с концами. При этом оба стараются обеспечить детей всем необходимым, а главное – отыскать баланс между профессиональной деятельностью и личной жизнью. Отпрыски иногда доставляют супругам Апшоу немало проблем.

Series rating

7.0
Rate 11 votes
7.1 IMDb

The Upshaws List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Birthday B.S.
Season 1 Episode 1
12 May 2021
The Hook-Up
Season 1 Episode 2
12 May 2021
Joy Ride
Season 1 Episode 3
12 May 2021
Big Plans
Season 1 Episode 4
12 May 2021
Ridin' Dirty
Season 1 Episode 5
12 May 2021
Last Straw
Season 1 Episode 6
12 May 2021
Yard Sale
Season 1 Episode 7
12 May 2021
Night Out
Season 1 Episode 8
12 May 2021
Gloves Off
Season 1 Episode 9
12 May 2021
The Backslide
Season 1 Episode 10
12 May 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more