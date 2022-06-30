В 1 сезоне сериала «Необъявленная война» Великобритания готовится к очередным всеобщим выборам 2024 года. Но такое важное государственное событие не обходится без вторжения террористической организации. Только на сей раз оружие преступников – это не взрывчатка и автоматы, а кибератаки на государственный аппарат. Неизвестные хакеры пытаются взломать избирательную систему страны и помешать честному исходу голосования. Им противостоят лучшие специалисты Центра правительственной связи. От этой команды аналитиков и программистов зависит будущее Великобритании. Если они не справятся, страна погрузится в хаос.