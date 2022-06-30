Menu
The Undeclared War 2022, season 1

The Undeclared War season 1 poster
Season premiere 30 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Необъявленная война» Великобритания готовится к очередным всеобщим выборам 2024 года. Но такое важное государственное событие не обходится без вторжения террористической организации. Только на сей раз оружие преступников – это не взрывчатка и автоматы, а кибератаки на государственный аппарат. Неизвестные хакеры пытаются взломать избирательную систему страны и помешать честному исходу голосования. Им противостоят лучшие специалисты Центра правительственной связи. От этой команды аналитиков и программистов зависит будущее Великобритании. Если они не справятся, страна погрузится в хаос.

7.0
7 IMDb

Episode 1
Season 1 Episode 1
30 June 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
30 June 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
30 June 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
30 June 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
30 June 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
30 June 2022
