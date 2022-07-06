В 1 сезоне сериала «Мэгги» главная героиня обладает экстрасенсорными способностями, что весьма осложняет ее жизнь. Романтические свидания даются ей непросто, ведь она видит мужчин буквально насквозь. Дарование Мэгги позволяет ей заглянуть в будущее своих приятелей, отца с матерью, клиентов и даже незнакомцев. Порой это происходит против ее воли. Все меняется, когда она внезапно видит собственное будущее. Это происходит после неожиданной встречи с мужчиной, с которым у нее начинается роман. Мэгги растеряна. Может ли она позволить себе влюбиться в этого человека, ведь ей уже известно, что ждет их в скором времени?