Season premiere 6 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 13
Runtime 4 hours 46 minutes
В 1 сезоне сериала «Мэгги» главная героиня обладает экстрасенсорными способностями, что весьма осложняет ее жизнь. Романтические свидания даются ей непросто, ведь она видит мужчин буквально насквозь. Дарование Мэгги позволяет ей заглянуть в будущее своих приятелей, отца с матерью, клиентов и даже незнакомцев. Порой это происходит против ее воли. Все меняется, когда она внезапно видит собственное будущее. Это происходит после неожиданной встречи с мужчиной, с которым у нее начинается роман. Мэгги растеряна. Может ли она позволить себе влюбиться в этого человека, ведь ей уже известно, что ждет их в скором времени?

7.1
7.1 IMDb

Things Begin Where They End
Season 1 Episode 1
6 July 2022
A New Friendship Awaits You
Season 1 Episode 2
6 July 2022
You Are A Skilled Mentor By Nature
Season 1 Episode 3
6 July 2022
A Dinner Guest Will Surprise You
Season 1 Episode 4
6 July 2022
I See A Baby In Your Future
Season 1 Episode 5
6 July 2022
You Will Help Someone Take A Chance
Season 1 Episode 6
6 July 2022
You Will Have A Night To Remember
Season 1 Episode 7
6 July 2022
Your Past Will Inform Your Present
Season 1 Episode 8
6 July 2022
You Are The Master Of Your Own Emotions
Season 1 Episode 9
6 July 2022
A Mysterious Invitation Awaits You
Season 1 Episode 10
6 July 2022
You Will Experience A Loss
Season 1 Episode 11
6 July 2022
The Fortune You Seek Is In Another Cookie
Season 1 Episode 12
6 July 2022
Things End Where They Began
Season 1 Episode 13
6 July 2022
