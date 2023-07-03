Menu
Pazl 16+
Season premiere 3 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Пазл» капитан Евгения Фирсова расследует гибель своего босса майора Платонова. Во время следственных мероприятий она сталкивается  со множеством препятствий, связанных с обратной стороной «системы» правоохранительных органов. Главная героиня следит за могущественным преступным сообществом внутри ОБЭП. Она ощущает, что не в силах справиться с беспорядками и беспринципностью, которые породила «система». Проводя расследование нескольких заказных убийств своих коллег, Фирсова отказывается идти на уступки и попадает в эпицентр противостояния двух силовых структур. Ее карьере угрожает опасность.

7.6
Rate 11 votes
7.7 IMDb

Серия 1
Season 1 Episode 1
3 July 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
3 July 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
4 July 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
4 July 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
5 July 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
5 July 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
6 July 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
6 July 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
7 July 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
7 July 2023
Серия 11
Season 1 Episode 11
7 July 2023
Серия 12
Season 1 Episode 12
7 July 2023
