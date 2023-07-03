В 1 сезоне сериала «Пазл» капитан Евгения Фирсова расследует гибель своего босса майора Платонова. Во время следственных мероприятий она сталкивается со множеством препятствий, связанных с обратной стороной «системы» правоохранительных органов. Главная героиня следит за могущественным преступным сообществом внутри ОБЭП. Она ощущает, что не в силах справиться с беспорядками и беспринципностью, которые породила «система». Проводя расследование нескольких заказных убийств своих коллег, Фирсова отказывается идти на уступки и попадает в эпицентр противостояния двух силовых структур. Ее карьере угрожает опасность.