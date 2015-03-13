Menu
Az vozdam 2015, season 1

Az vozdam season 1 poster
Аз воздам 16+
Title Сезон 1
Season premiere 13 March 2015
Production year 2015
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 0 minute
"Az vozdam" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Аз воздам» события разворачиваются в небольшом российском городке, где живет и работает молодой школьный учитель Игорь Снегирев. Он женат на любимой женщине Дарье и готовится вскоре стать отцом. Однако у судьбы на его счет совершенно другие планы. Жизнь Игоря меняется раз и навсегда, когда его супруга попадает под автомобиль и погибает вместе с малышом. За рулем оказывается влиятельный бизнесмен и «хозяин» города. Ему удается подкупить полицию, поэтому виноватой в аварии признают погибшую Дашу. Но вдовец не собирается принимать эти правила игры и идет один против продажной системы.

Series rating

5.6
Rate 13 votes
5.8 IMDb

"Az vozdam" season 1 list of episodes.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
13 March 2015
Серия 2
Season 1 Episode 2
13 March 2015
Серия 3
Season 1 Episode 3
13 March 2015
Серия 4
Season 1 Episode 4
13 March 2015
