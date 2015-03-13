В 1 сезоне сериала «Аз воздам» события разворачиваются в небольшом российском городке, где живет и работает молодой школьный учитель Игорь Снегирев. Он женат на любимой женщине Дарье и готовится вскоре стать отцом. Однако у судьбы на его счет совершенно другие планы. Жизнь Игоря меняется раз и навсегда, когда его супруга попадает под автомобиль и погибает вместе с малышом. За рулем оказывается влиятельный бизнесмен и «хозяин» города. Ему удается подкупить полицию, поэтому виноватой в аварии признают погибшую Дашу. Но вдовец не собирается принимать эти правила игры и идет один против продажной системы.