В 1 сезоне сериала «Клерк» действие разворачивается в обычном небольшом российском банке, где работает молодой талантливый парнишка Евгений Скороходов. На службу он приходит после Финансовой академии, хотя его душа и не лежит к банковскому делу. Он коротает время, развлекая коллег веселыми историями и пытаясь покорить сердце красавицы Виктории из своего отдела. Однажды, чтобы привлечь к себе ее внимание, он в шутку придумывает план ограбления банка, в котором они вместе работают. Вдоволь посмеявшись, ребята расходятся по домам. Однако той же ночью банк действительно кто-то грабит, причем в точности по тому самому плану.