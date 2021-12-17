Menu
Clerk 2017 - 2021, season 1

Kinoafisha TV Shows Clerk Seasons Season 1
Season premiere 17 December 2021
Production year 2021
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Clerk" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Клерк» действие разворачивается в обычном небольшом российском банке, где работает молодой талантливый парнишка Евгений Скороходов. На службу он приходит после Финансовой академии, хотя его душа и не лежит к банковскому делу. Он коротает время, развлекая коллег веселыми историями и пытаясь покорить сердце красавицы Виктории из своего отдела. Однажды, чтобы привлечь к себе ее внимание, он в шутку придумывает план ограбления банка, в котором они вместе работают. Вдоволь посмеявшись, ребята расходятся по домам. Однако той же ночью банк действительно кто-то грабит, причем в точности по тому самому плану.

Series rating

4.7
Rate 14 votes
4.8 IMDb

"Clerk" season 1 list of episodes.

Season 1
Season 1 Episode 1
17 December 2021
Серия 2
Season 1 Episode 2
17 December 2021
Серия 3
Season 1 Episode 3
17 December 2021
Серия 4
Season 1 Episode 4
17 December 2021
TV series release schedule
