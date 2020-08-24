Menu
Lihach season 1 watch online

Лихач 16+
Season premiere 24 August 2020
Production year 2020
Number of episodes 20
Runtime 16 hours 40 minutes
В 1 сезоне сериала «Лихач» молодой и опытный следователь Сергей Сотников служит заместителем начальника в Уголовном розыске города Сочи. Однажды он получает заманчивое предложение: сместить своего шефа и самому возглавить охоту на преступников. Но мужчина отказывается от такой успешной карьеры ради своего призвания и справедливости. Он предпочитает сам гонять по южным улицам, проникать в подпольные притоны, «брать» бандитов и выслеживать убийц. А помогает ему в этом верная машина. Именно за любовь к быстрой езде коллеги прозвали Сергея Лихачом. Теперь у Сочи есть свой «супергерой».

7.6
Rate 15 votes
7 IMDb

Серия 1
Season 1 Episode 1
24 August 2020
Серия 2
Season 1 Episode 2
24 August 2020
Серия 3
Season 1 Episode 3
25 August 2020
Серия 4
Season 1 Episode 4
25 August 2020
Серия 5
Season 1 Episode 5
26 August 2020
Серия 6
Season 1 Episode 6
26 August 2020
Серия 7
Season 1 Episode 7
27 August 2020
Серия 8
Season 1 Episode 8
27 August 2020
Серия 9
Season 1 Episode 9
28 August 2020
Серия 10
Season 1 Episode 10
28 August 2020
Серия 11
Season 1 Episode 11
31 August 2020
Серия 12
Season 1 Episode 12
31 August 2020
Серия 13
Season 1 Episode 13
1 September 2020
Серия 14
Season 1 Episode 14
1 September 2020
Серия 15
Season 1 Episode 15
2 September 2020
Серия 16
Season 1 Episode 16
2 September 2020
Серия 17
Season 1 Episode 17
3 September 2020
Серия 18
Season 1 Episode 18
3 September 2020
Серия 19
Season 1 Episode 19
4 September 2020
Серия 20
Season 1 Episode 20
4 September 2020
