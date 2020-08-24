В 1 сезоне сериала «Лихач» молодой и опытный следователь Сергей Сотников служит заместителем начальника в Уголовном розыске города Сочи. Однажды он получает заманчивое предложение: сместить своего шефа и самому возглавить охоту на преступников. Но мужчина отказывается от такой успешной карьеры ради своего призвания и справедливости. Он предпочитает сам гонять по южным улицам, проникать в подпольные притоны, «брать» бандитов и выслеживать убийц. А помогает ему в этом верная машина. Именно за любовь к быстрой езде коллеги прозвали Сергея Лихачом. Теперь у Сочи есть свой «супергерой».