Kasting 2023, season 1

Кастинг
Title Сезон 1
Number of episodes 4
Runtime 0 minute
"Kasting" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Кастинг» молодая, хорошо образованная, но очень наивная девушка Лена работает в библиотеке. У нее не осталось родственников, парня нет, да и терять ей в жизни абсолютно нечего. У нее есть только филологическое образование и тяга к приключениям. Поэтому героиня решает рискнуть и поучаствовать в отборе актеров для нового популярного телешоу. Она не надеется на успех, однако именно ее жюри выбирает из огромного множества топ-моделей и актрис. Но у организаторов есть одно условие: Лена должна лечь под нож и немного «усовершенствовать» свое лицо. После операции девушке кажется, что она потеряла свою личность.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

Kasting List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
TBA
Серия 2
Season 1 Episode 2
TBA
Серия 3
Season 1 Episode 3
TBA
Серия 4
Season 1 Episode 4
TBA
