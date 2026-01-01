В 1 сезоне сериала «Кастинг» молодая, хорошо образованная, но очень наивная девушка Лена работает в библиотеке. У нее не осталось родственников, парня нет, да и терять ей в жизни абсолютно нечего. У нее есть только филологическое образование и тяга к приключениям. Поэтому героиня решает рискнуть и поучаствовать в отборе актеров для нового популярного телешоу. Она не надеется на успех, однако именно ее жюри выбирает из огромного множества топ-моделей и актрис. Но у организаторов есть одно условие: Лена должна лечь под нож и немного «усовершенствовать» свое лицо. После операции девушке кажется, что она потеряла свою личность.