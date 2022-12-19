В 1 сезоне сериала «Дама с собачкой» пожилая вдова Агата Марфина переезжает к дочери в коттеджный поселок. Она тоскует по своему супругу и по прежней работе учительницы. Только любимый песик по кличке Скарлетт скрашивает серые будни пенсионерки. Однако приключения сами находят Агату Денисовну. Она случайно оказывается рядом во время загадочного преступления и решает самостоятельно в нем разобраться. Женщине помогают бывший ученик ее школы Эдик, который теперь работает следователем, и обаятельный односельчанин Холодов, который явно испытывает к пенсионерке не только соседские и дружеские чувства.