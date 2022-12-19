Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Dama s sobachkoy 2022 - 2025 season 1

Dama s sobachkoy season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Dama s sobachkoy Seasons Season 1
Дама с собачкой 12+
Title Сезон 1
Season premiere 19 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 16
Runtime 13 hours 20 minutes
"Dama s sobachkoy" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Дама с собачкой» пожилая вдова Агата Марфина переезжает к дочери в коттеджный поселок. Она тоскует по своему супругу и по прежней работе учительницы. Только любимый песик по кличке Скарлетт скрашивает серые будни пенсионерки. Однако приключения сами находят Агату Денисовну. Она случайно оказывается рядом во время загадочного преступления и решает самостоятельно в нем разобраться. Женщине помогают бывший ученик ее школы Эдик, который теперь работает следователем, и обаятельный односельчанин Холодов, который явно испытывает к пенсионерке не только соседские и дружеские чувства.

Series rating

6.4
Rate 13 votes
6.6 IMDb

"Dama s sobachkoy" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Серия 1
Season 1 Episode 1
19 December 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
19 December 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
20 December 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
20 December 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
21 December 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
21 December 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
22 December 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
22 December 2022
Серия 9
Season 1 Episode 9
26 December 2022
Серия 10
Season 1 Episode 10
26 December 2022
Серия 11
Season 1 Episode 11
27 December 2022
Серия 12
Season 1 Episode 12
27 December 2022
Серия 13
Season 1 Episode 13
28 December 2022
Серия 14
Season 1 Episode 14
28 December 2022
Серия 15
Season 1 Episode 15
29 December 2022
Серия 16
Season 1 Episode 16
29 December 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more