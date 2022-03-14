В 1 сезоне сериала «Без Мендельсона» события разворачиваются в современной России. В одном из крупных городов живет молодая пара – влюбленные Александр и Ирина. Они мечтают проводить вместе как можно больше времени, но плотный график мешает им уделять достаточно времени отношениям. Поэтому парень решает сделать возлюбленной предложение. Но Ира неожиданно отвечает ему обидным отказом. Выясняется, что она вообще не верит в институт брака и не собирается связывать ни с кем свою жизнь. Но именно в этот момент Вселенная запоздало решает исполнить их желание: в стране объявлена самоизоляция. Теперь эти двое заперты наедине.