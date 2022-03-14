Menu
Bez Mendelsona 2022, season 1

Bez Mendelsona season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Bez Mendelsona Seasons Season 1
Без Мендельсона
Title Сезон 1
Season premiere 14 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 5
Runtime 2 hours 0 minute
"Bez Mendelsona" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Без Мендельсона» события разворачиваются в современной России. В одном из крупных городов живет молодая пара – влюбленные Александр и Ирина. Они мечтают проводить вместе как можно больше времени, но плотный график мешает им уделять достаточно времени отношениям. Поэтому парень решает сделать возлюбленной предложение. Но Ира неожиданно отвечает ему обидным отказом. Выясняется, что она вообще не верит в институт брака и не собирается связывать ни с кем свою жизнь. Но именно в этот момент Вселенная запоздало решает исполнить их желание: в стране объявлена самоизоляция. Теперь эти двое заперты наедине.

"Bez Mendelsona" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
14 March 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
15 March 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
16 March 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
17 March 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
18 March 2022
